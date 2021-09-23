Murat Sancak: Mario Balotelli ile konuştum videoyu izlemiş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 3-3 berabere kaldıkları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; hafızalardan silinmeyecek Beşiktaş maçı, Balotelli'nin tepkisi ve Montella ile yakalanan çıkış hakkında konuştu.

"BU GERİ DÖNÜŞÜ TEBRİK ETMEK LAZIM"

Beşiktaş karşısında enteresan gollerle 3-0 geri düştüklerine değinen Başkan Sancak, "Çok basit iki gol yedik. Esasında Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşmemiz enteresandı. Yediğimiz ilk iki gol kendi hatalarımızdan dolayı oldu. Ancak, demek ki bu oyuncu topluluğu 3-0 geri düşse de karakter koyabiliyor ve geri dönebiliyor. Tebrik etmek lazım." şeklinde konuştu.

"MONTELLA'NIN KARİYERİ YETER"

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra Adana Demirspor'un çıkışını değerlendirmesini istediğimiz soruyu da yanıtlayan Sancak, "Montella'nın en büyük farkı kariyeri. Kariyeri yetmiyor mu? Roma'yı çalıştırmış, Milan'ı çalıştırmış, Sevilla ve Sampdoria'yı çalıştırmış, Fiorentina'nın başına iki defa geçmiş biri. Bu takımları çalıştırmak kolay değil. Fatih Terim bir tek Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Türkiye'nin en kariyerli hocasından daha kariyerli bir hoca getirdik" dedi.

Aydınlık'a konuşan Murat Sancak, "Bu takımın 2-3 haftaya daha ihtiyacı var. Oturdukça daha da iyi olacak. Bu süre içerisinde eksikler de tamamlandıkça, Akintola ve Belhanda sakat, onlar da takıma katılınca bu takım daha iyi oynayacak" değerlendirmesini yaptı.

"ETKİ TEPKİ MESELESİ"

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli'nin attığı golden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi değerlendiren Başkan Murat Sancak, şunları söyledi: "Balotelli ile maçtan sonra konuştum. Sergen Yalçın'ın 'Balotelli'nin beyni yok' dediği videosunu seyretmiş. Golden sonra da 'Bak bende beyin var, sende var mı' diye soruyor. Doğaldır, etki tepki meselesi. İkisi de yanlış. Sergen Yalçın'ın yorumu da yanlış, Balotelli'nin yaptığı da yanlış."