Murat Sancak, Mustafa Kapı'ya sahip çıktı

4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinde oyuna girer girmez penaltıya sebebiyet veren Mustafa Kapı'ya, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak destek verdi.

Süper Lig 'in 33. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanında 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Mücadelede skordan çok Mustafa Kapı konuşuldu.

Devre arasında Lille'den, Adana ekibine transfer olan 19 yaşındaki futbolcu ilk kez Mavi Şimşekler'in formasını Kasımpaşa karşısında giydi. 73'te Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu sahaya girer girmez kaptırdığı topun ardından penaltıya sebebiyet vermiş ve Umut Bozok penaltıdan skoru 4-0'a getirmişti.

Murat Sancak sahip çıktı

Adana Demirspor kariyerine şanssız başlayan Mustafa Kapı'ya karşılaşmanın ardından Başkan Murat Sancak sahip çıktı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sancak, "Mustafa kapı bizim en değerli oyuncumuzdur ve bu takımın değişmez oyuncusu olacağından hiç şüphem yok, onun canı, ruhu sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısından yetişmiş ve 16 yaşında ilk kez A takım forması giyerek adını duyurmuştu. Sonrasında Galatasaray’la sözleşme yenilemeyen ve 2020 yılında Lille'in B takımına transfer olan Mustafa, Fransa'da aradığını bulamamış ve bu sezonun devre arasında Türkiye'ye dönerek lacivert-mavililere imza atmıştı.