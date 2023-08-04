Murat Sancak sahaya inerek Clujlu futbolcuya transfer teklifi yaptı Murat Sancak, maçın bitiş düdüğünün ardından Clujlu futbolcu Ajeti'yi sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bak bunu alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu anlar Twitter'a damga vurdu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Cluj'u 2-1'le geçtikleri maçın ardından Cluj forması giyen stoper Arlind Ajeti’yi, sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bunu alıyoruz." dedi.

Başkan Sancak'ın bu anları sosyal medyada viral oldu.

Önümüzdeki günlerde Ajeti için bir girişim olup olmayacağı da merakla bekleniyor.

Ndiaye kehaneti de tuttu

Öte yandan Başkan Sancak, Cherif Ndiaye'nin bugünkü maçın kaderini belirleyeceğini oyuncuya söylediğini açıkladı. Sancak, "Cherif Ndiaye'ye 'bugün maçın kaderini sen belirleyeceksin' demiştim." ifadelerini kullandı.

Taşkınlık yapan taraftarlara da seslenen Sancak, "Takımımıza zarar veriyorsunuz, yapmayın. Kendini bilmeyen 3-5 taraftar işte." sözlerini sarf etti.