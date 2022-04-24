Murat Sancak: Statta olsaydım 3 televizyon kırardım

Adana Demirspor - Trabzonspor maçında hakeme Adana cephesinden tepki geldi. Başkan Murat Sancak, "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım." dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Bordo-mavililer, mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, ilk dakikalarda verilen penaltı Adana Demirspor tarafından eleştirildi.

Konuyla alakalı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Statta olsayım 3 televizyon kırmıştım"

Sancak açıklamalarında, "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım, Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye, ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar, ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum bende izliyorum, bu Uğurlu, Yankaya ne olacak" dedi.





"Kimsenin hakkı kimsede kalmayacak"

Sancak maçın provoke edilmeye çalışıldığını ama Adana Demirspor taraftarının bu oyuna gelmediğini belirterek, "Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak, provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi, sağ olsunlar, kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadı, onlar kendilerini biliyorlar, gün ola hayır ola, onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

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