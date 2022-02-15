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    Murat Sancak, tribünde çılgına döndü

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün oynanan Beşiktaş maçında hakeme sinirlenerek televizyonu kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 20:46
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    Murat Sancak, tribünde çılgına döndü

    Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

    Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, Adana Demirspor cephesinden hakem Ali Şansalan'a büyük tepki geldi.

    Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert açıklamalarda bulundu.

    SİNİRLENİP TELEVİZYONU FIRLATTI

    Murat Sancak'ın maç esnasında sinirlerine hakim olamadığı anlar ortaya çıktı.

    Protokol tribününden maçı izleyen Sancak, hakeme sinirlenip önünde yer alan televizyonu fırlattı.

    O anları bir taraftar akıllı telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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    Murat Sancak, tribünde çılgına döndü #2

    Murat Sancak, tribünde çılgına döndü #3

    Murat Sancak, tribünde çılgına döndü #4

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