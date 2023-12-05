Murat Sancak: Yeni hoca Galatasaray maçına yetişmez Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, yeni teknik adamın Galatasaray maçından sonra açıklanabileceğini söyledi.

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Son 4 maçında sadece 3 puan alabilen Patrick Kluivert ile yolları ayıran Adana Demirspor'da yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor.

Cannavaro dahil olmak üzere birçok hoca adayıyla görüşen Adana temsilcisinde yeni teknik direktörün de ne zaman geleceği belirsiz.

"Kluivert ile hüzünlenerek vedalaştık"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni teknik direktör arayışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kluivert çok kaliteli ve kalender bir adam. Bugün vedalaşırken hüzünlenerek vedalaştık. Böyle olmasını istemezdik ama Adana Demirspor hedefleri olan bir takım. Deplasmanlarda galip gelemeyince, zorlu maçları kazanıp normal maçlarda galip gelemeyince maalesef böyle bir karar almak zorunda kaldık.

"Galatasaray maçına yetişmez"

Hoca ile çalışırken arayış içine gitmedik ama göz attık mı? Atmışızdır muhakkak. Şu anda ekip çalışmalarını sürdürüyor. Temasta olduğumuz 2-3 hoca var, yabancı hocalarla görüşüyoruz. İsim vermem doğru olmaz. İtalyan olabilir, başka ülkeden olabilir. Bizim takıma uygun bir hoca arıyoruz. 3-5-2 oynatan değil tabii, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 oynatan bir hoca arıyoruz. Galatasaray maçına yeni hocamız yetişmez.

"Play-off adaletli değil"

Ben Play-Off'u hiç doğru bulmuyorum. Sen 38 maç oynayacaksın, lider bitireceksin. Sonra ilk 6'da oynayan takımlardan birisi şampiyon olabilecek. Hiç adaletli değil, doğru bulmuyorum.

Adana Demirspor şu anda 14 maçta topladığı 23 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.