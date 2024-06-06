Murat Sancak, yeniden Adana Demirspor başkanı oldu Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkanlığı Metin Korkmaz'a bırakan Murat Sancak, kulüp başkanlığına geri dönerken listesini de duyurdu.

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Murat Sancak, 25 Şubat tarihinde Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı'nı Metin Korkmaz'a devretmişti.

Sancak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı olduğunu duyurdu.

"Hep birlikte oyunları bozacağız"

Sancak, açıklamasında, şunları dedi:

Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak.

Yönetim listesi belli oldu

Sancak'ın açıkladığı yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkan, Hasan Surözü başkanvekili, Ali Sancak asbaşkan, Cihan Şanlı yurtdışı ilişkiler sorumlusu, Bekir Eryılmaz genel sekreter, Casim Korkmaz hukuk işleri sorumlusu, Barış Kaya muhasip üye, Bedirhan Durak stadyum ve taraftar sorumlusu, İhsan Çetinkaya reklam ve sponsorluk sorumlusu, Cemal Oğuz idari işler sorumlusu, Süleyman Taşçı yönetim kurulu üyesi, Sinan Kozuva yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.