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    Murat Sancak'ın annesi hayatını kaybetti

    Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak’ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:45
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    Murat Sancak'ın annesi hayatını kaybetti

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü... Mavi-lacivertli ekibin başkanı Murat Sancak'ın, annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.

    Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak’ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

    Kulübün paylaşımında, Murat Sancak ve annesi Mahbube Sancak’ın fotoğrafına yer verilerek “Başımız sağ olsun” ifadesi kullanıldı.

    TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    TFF'den yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Mahbube Sancak'a Allah'tan rahmet; Sayın Murat Sancak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Murat Sancak ın annesi hayatını kaybetti #1

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