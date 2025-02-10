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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada tansiyon yükseldi.

30. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararının ardından Adana Demirspor futbolcuları, Başkan Murat Sancak’ın talimatıyla sahayı terk etti.

Tek tek soyunma odasına yönelen oyuncuların ardından hakem Oğuzhan Çakır, maçı tatil etti.

"GALATASARAY'DA ARİF VARDI... SİZ DE MAŞALLAH ÇALIYORDUNUZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından Ekol TV’ye bağlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Penaltı pozisyonuna tepki gösteren Sancak, “Bu akşamın müsebbibi Mertens’tir. Geçmişte de Galatasaray’da Arif vardı. Siz de maşallah çalıyordunuz penaltıları. VAR da yoktu o zaman.” ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU ŞAŞKINA DÖNDÜ

Murat Sancak’ın sözleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, spor yorumcusu Erman Toroğlu da bu çıkış karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.