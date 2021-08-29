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    Murat Sancak'tan Balotelli'ye uyarı

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 15:43
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    Murat Sancak'tan Balotelli'ye uyarı

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

    Lig maçlarında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Mario Balotelli, Adana Demirspor'da krize neden oldu.

    Murat Sancak tan Balotelli ye uyarı #1

    MURAT SANCAK: SAMET HOCA İLE YOLLARI KİMSE İÇİN AYIRMADIK

    Samet Aybaba ile yolların ayrılmasında Mario Balotelli'nin etkili olmadığını söyleyen Murat Sancak, İtalyan yıldıza da uyarı yapıldığını açıkladı.

    Murat Sancak "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken, 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet Hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcunun yüzünden değildir." açıklamasını yaptı.

    Murat Sancak tan Balotelli ye uyarı #2

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