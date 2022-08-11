Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e jest

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüpten 700 bin TL alacağı olan genç futbolcuya 1.7 milyon TL'lik lüks bir araç hediye etti.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performans ortaya koyan Yunus Akgün, mavi-lacivertli ekibin en sevilen isimlerinden biriydi. Bu sezon yeniden Galatasaray'a dönen Akgün, eski takımı Adana Demirspor'la dostane ilişkisini kesmiyor.

Özellikle Başkan Murat Sancak'la iyi bir dostluğu olan Akgün, Adana ekibinden alacağı ücreti başkandan farklı bir jestle aldı.Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, Adana ekibinden alacağı ücreti başkan Sancak'ın ek bir hediyesiyle aldı.

Yunus Akgün'ün 690 bin TL bonusu olduğunu belirten Sancak, borcunu lüks bir araç hediye ederek farkıyla beraber kapadı.

"Arabanın farkını ödedim"

Konuya ilişkin olarak Sancak, olayın aslını da şu şekilde anlattı:''Bu işin aslı şu; Yunus Akgün'ün bonuslardan hak ettiği 690 bin TL idi. Beğendiği araba ise Mercedes'ti. O arabanın ise 1 milyon TL fiyatı vardı. Ben de Yunus Akgün'e Mercedes sana olmaz, sen daha gençsin... Yunus sonra BMW 320 beğendi onun fiyatı 1 milyon 700 bin TL idi. Ben de Yunus'a daha önce demiştim; bonusların dışında sana hediyem olacak diye. Arabanın farkı ödedim.'' cevabını verdi.

Bilindiği gibi Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak 26 gollük katkı sağlamıştı.