Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e: Oyna biraz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün'ü eleştirerek sosyal medyadan, "Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun." dedi.

26 yıl aradan sonra adını Süper Lig 'e adını yazdıran ve sezonun geride kalan bölümünde ortaya koyduğu performasla göz dolduran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.

"AYIP EDİYORSUN YUNUS"

Sosyal medya hesabı Instagram'da taraftardan gelen soruları yanıtlayan Murat Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor." dedi.

"CEZAYI HAK ETTİM"

Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Başkan Sancak, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun." açıklamasında bulundu.

"ADANA DEMİRSPOR LİGE ÇIKMASIN DİYE MUSKA YAPMIŞLAR"

26 yıl alt liglerde mücadele eden ve play-off finallerinde direkten dönen Mavi Şimşekler'le ilgili Sancak'tan flaş açıklama geldi. Murat Sancak, "Adana Demirspor çıkmasın diye muska yapmışlar, saha çimlerinin altında 5-6 tane muska bulduk. Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" diye konuştu.

"BELHANDA'DAN MEMNUNUM"

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever." ifadelerini kullandı.