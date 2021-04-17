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    Musa Askan Yamak'ın gözü dünya şampiyonluğunda

    Türk boksör Musa Askan Yamak dünya şampiyonluğu için Bosnalı Zdravko Zivkovic ile mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 17:31
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    Musa Askan Yamak'ın gözü dünya şampiyonluğunda

    Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak’ın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu. 79 kiloda mücadele eden şampiyon boksör, 24 Nisan Cumartesi günü Almanya’nın Augsburg şehrinde Bosnalı Zdravko Zivkovic ile karşı karşıya gelecek.

    Musa Askan Yamak ın gözü dünya şampiyonluğunda #1

    37 yaşındaki boksörün 6 galibiyeti bulunuyor. Bu maçları nakavtla kazanan Musa Askan, hiç yenilmedi. Dünya altın kemer maçı için 12 galibiyete ihtiyacı olan şampiyon boksör, rakibini yenerek yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

    2021 yılı içinde 4 maça daha çıkacak olan Yamak, 2022 yılında planlanan dünya yarı ağır sıklet şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaşacak.

    Giresun’da doğan, Almanya Münih’te büyüyen Musa Askan, 12 yaşında başladığı boksta 2017 yılında profesyonelliğe adım atıktan sonra da tüm maçlarını kazandı.

    MAÇLARA TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKIYOR

    Türkiye'de profesyonel boks federasyonu olmadığından dolayı Almanya profesyonel boks federasyonu adına mücadele etse de ringlere Türk bayrağı ile çıkıyor, İstiklal Marşı’mızı okutuyor.

    Musa Askan Yamak ın gözü dünya şampiyonluğunda #2

    Musa Askan Yamak ın gözü dünya şampiyonluğunda #3

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