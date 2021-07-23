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    Muslera, 35 yaş üstü en çok maaş alan ikinci kaleci

    Muslera, 35 yaş üstü en çok maaş alan ikinci kaleci

    Fernando Muslera'nın PSV maçındaki performansının ardından, aldığı ücret tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 12:08
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    Fernando Muslera Galatasaray’ın kalesini uzun yıllardır koruyor. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçların çoğunda alkışlanacak bir performans gösteren deneyimli kaleci, çoğu zaman da takımına tek başına maçlar kazandırdı.

    Ancak 35 yaşına gelen deneyimli kaleci, PSV maçında yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağı oldu. Uruguaylı file bekçisinin PSV maçındaki performansının ardından maaşı da tartışma konusu oldu.

    Muslera, 35 yaş üstü en çok maaş alan ikinci kaleci #1

    DÜNYADA 35 YAŞ ÜSTÜ EN ÇOK KAZANAN 2. KALECİ

    2.5 milyon euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.

    Muslera, 35 yaş üstü en çok maaş alan ikinci kaleci #2

    İLK KALECİ NEUER

    Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu.

    35 yaşındaki file bekçisi 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Muslera, Inter'den Samir Handanovic, Marsilya'dan Mandanda ve West Ham'dan Fabianski'nin aralarında olduğu birçok önemli ismi sollamayı başardı. Sosyal medyada Muslera ve maaşına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

    Muslera, 35 yaş üstü en çok maaş alan ikinci kaleci #3

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