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- Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı
Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Alanyaspor'un Galatasaray'ı 1-0 ile yendiği karşılaşmadan sonra oyuncular soyunma odasına giderken Muslera ile Alanyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 15:22
- Güncelleme : 25.09.2021 - 15:24
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Alanyaspor'a 86. dakikada yediği golle mağlup olmuştu.
Alanyaspor'un golünü Candeias kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.
Bu skorla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.
MUSLERA RAKİP OYUNCULARA SALDIRDI
Maçın ardından soyunma odasına giden koridor karıştı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, rakip takım oyuncularına saldırdı.
Durumu fark eden görevliler olayı yatıştırmak için araya girdi. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı İZLE