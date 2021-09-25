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    Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı

    Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı

    Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Alanyaspor'un Galatasaray'ı 1-0 ile yendiği karşılaşmadan sonra oyuncular soyunma odasına giderken Muslera ile Alanyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 15:24
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    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Alanyaspor'a 86. dakikada yediği golle mağlup olmuştu.

    Alanyaspor'un golünü Candeias kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.

    Bu skorla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

    MUSLERA RAKİP OYUNCULARA SALDIRDI

    Maçın ardından soyunma odasına giden koridor karıştı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, rakip takım oyuncularına saldırdı.

    Durumu fark eden görevliler olayı yatıştırmak için araya girdi. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı İZLE

    Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı #1

    Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı #2

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