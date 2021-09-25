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Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı

Muslera Alanya maçı sonrası rakip oyunculara saldırdı

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Alanyaspor'un Galatasaray'ı 1-0 ile yendiği karşılaşmadan sonra oyuncular soyunma odasına giderken Muslera ile Alanyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.