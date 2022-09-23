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    Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı

    Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı

    Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera katıldığı bir programda, vefat eden annesi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarını tutamadı.
    • 23.09.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 16:38
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    Geçtiğimiz yıl annesi Norma'yı kaybeden sarı-kırmızılı takımın efsane kaptanı Fernando Muslera, annesinin ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu izledi.

    Oldukça duygusal anlar yaşayan tecrübeli file bekçisi videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı - İZLE

    Taraftarlar destek oldu

    Sosyal medyada da yayılan bu anları gören Galatasaraylı futbolcular ise kaptanlarını yalnız bırakmadı. Futbolcunun sosyal medyasına binlerce başsağlığı mesajı gelirken, Uruguaylı kalecinin de taraftarların bu desteğinden memnun olduğu öğrenildi.

    Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı #1


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