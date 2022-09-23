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Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı

Muslera, annesi için hazırlanan videoyu izlerken ağladı

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera katıldığı bir programda, vefat eden annesi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarını tutamadı.