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    Muslera: Benden Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar

    Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yerini alan Fernando Muslera, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, "Benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi çağırmamı istiyorlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 09:36
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 09:36
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    Muslera: Benden Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar

    Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına transferle ve sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

    Galatasaray'da kendisinden Barcelona'dan ayrılması gündemde olan vatandaşı Luis Suarez ile PSG ile sözleşmesi sona eren bir başka Uruguaylı Edinson Cavani'yi çağırmasını istediklerini söyleyen Muslera, "Kulüpte, benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular." ifadelerini kullandı.

    Muslera: Benden Cavani ve Suarez i çağırmamı istiyorlar #1

    Muslera: Benden Cavani ve Suarez i çağırmamı istiyorlar #2

    MUSLERA'DAN AMELİYAT AÇIKLAMASI

    Sakatlığıyla ilgili de konuşan tecrübeli file bekçisi, "Ameliyat olduktan 5 saat sonra yürüyordum. Üç gün sonra evde antrenmana başladım. Türkiye çok farklı bir ülke. Burada kendimi ikinci evim gibi hissediyorum ama amacımız tabii ki Uruguay'a geri dönmek." dedi.

    Muslera: Benden Cavani ve Suarez i çağırmamı istiyorlar #3

    NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK

    Uruguaylı kaleci, sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a verdiği röportajda, "Sahalara geri dönüşüm için kesin bir tarih vermek zor. Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

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