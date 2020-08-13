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    Muslera çalışmalarını sürdürüyor

    Muslera çalışmalarını sürdürüyor

    2 ay önce oynanan Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, sakatlığı çabuk atlatacağa benziyor. Bacağındaki alçıyı kısa sürede çıkaran Uruguaylı kaleci, antrenmanlara devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 12:19
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    Muslera çalışmalarını sürdürüyor

    Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray maçında Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın, kaval kemiği kırılmıştı.

    Başarılı bir operasyon geçiren Uruguaylı kaleci, kısa süre içerisinde bacağındaki alçıyı çıkararak antrenmanlara başladı.

    REFLEKSLERİNİ GELİŞTİRİYOR

    Oturduğu yerden reflekslerini geliştirmeye çalışan tecrübeli kalecinin bu azmi, başta teknik heyet olmak üzere herkesi sevindirdi.

    34 yaşındaki file bekçisinin, tahmin edilenden daha kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

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