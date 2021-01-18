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    Muslera, Denizlispor maçında kaleyi devralacak

    Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:00
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    Muslera, Denizlispor maçında kaleyi devralacak

    Rizespor-Galatasaray mücadelesinde sakatlanan ve sağ bacağında kırık meydana gelen Fernando Muslera, geçtiğimiz yaz ameliyat olmuştu.

    Yoğun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Uruguaylı file bekçisi, bireysel çalışmalarını tamamlamasının ardından takıma da katıldı.

    İdman eksiğini kapatan ve göreve hazır hale gelen tecrübeli isim için müjdeyi,  Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.

    TERİM DE AÇIKLADI

    Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Muslera, Denizlispor karşılaşmasında oynayacak." dedi.

    34 yaşındaki kaleci, formasına çarşamba günü Aslantepe'de kavuşacak.

    Muslera, Denizlispor maçında kaleyi devralacak #1

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