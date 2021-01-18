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- Muslera, Denizlispor maçında kaleyi devralacak
Muslera, Denizlispor maçında kaleyi devralacak
Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 11:37
- Güncelleme : 18.01.2021 - 12:00
Rizespor-Galatasaray mücadelesinde sakatlanan ve sağ bacağında kırık meydana gelen Fernando Muslera, geçtiğimiz yaz ameliyat olmuştu.
Yoğun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Uruguaylı file bekçisi, bireysel çalışmalarını tamamlamasının ardından takıma da katıldı.
İdman eksiğini kapatan ve göreve hazır hale gelen tecrübeli isim için müjdeyi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.
TERİM DE AÇIKLADI
Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Muslera, Denizlispor karşılaşmasında oynayacak." dedi.
34 yaşındaki kaleci, formasına çarşamba günü Aslantepe'de kavuşacak.