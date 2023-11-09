Muslera: Dirseğimde kırık olmadığını anladık Galatasaray'ın file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, Bayern Münih'e mağlup oldukları maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

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2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A grubunda dördüncü maçta, Galatsaray ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera maçın ardından konuştu.

"Performansımızdan memnunuz"

Fernando Muslera, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurdu ama önümüze bakma zamanı." dedi.

"Dirseğimden kırık olmadığını anladık"

Uruguaylı eldiven ayrıca, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi." sözlerini sarf etti.

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak"

Muslera son olarak, "Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.