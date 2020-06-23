Muslera: Emekli olduktan sonra da kalmamı istiyorlar

Fernando Muslera, "Tekrar Uruguay'da futbol oynayacak mısın?" sorusuna, "Bilemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Uruguay basınına konuştu.

34 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı kulübün emekli olduktan sonra da kendisini bırakmak istemediğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

"Nacional'de oynadığım dönemde çok keyif aldım ancak kısa sürdü, daha fazla oynamak isterdim. Gelecekte ne olur göreceğiz, duruma göre değişir."

"KALMAMI İSTİYORLAR"

"Tekrar Uruguay'da futbol oynar mıyım, bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'da bir oyuncunun ötesindeyim, artık burada bir arkadaşlığım var. Benim burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar."







