Muslera için Fernando tedavisi

Muslera'nın sakatlığında, 2017-18 sezonunda sakatlık yaşayan Fernando Reges için uygulanan tedavi gerçekleştirilecek.

Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi.

8 haftalık tedavi süreci planlanırken ödemin dağılmasının ardından bir kez daha oyuncunun durumu incelenecek. İlk etapta sezonu kapattığı bilgileri gelse de sağlık heyeti, Uruguaylı oyuncunun durumunu inceleyip, yol haritasını çizdi.

Ödemin inmesinin ardından yapılacak kontrolde ameliyat kararı çıkmazsa Fernando Muslera 2 ay sonra sahaya inebilecek. Böylece 35 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 10-17 Mart 2022'de oynanacak karşılaşmalarda forma giyebilecek.

FERNANDO 2 AYDA DÖNMÜŞTÜ

2017-18'de Muslera ile aynı sakatlığı yaşayan G.Saray'ın eski oyuncusu Fernando Reges, sağlık heyetine rota oldu.

Birebir aynı sorunları yaşayan Brezilyalı orta sahayı 2 ayda topla buluşturan kulüp doktorları, bu kez aynı verileri gösteren Muslera için kolları sıvayıp aynı süreyi verdi.