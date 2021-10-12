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    Muslera için zor sınav

    Uruguaylı kaleci Muslera, cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek ve antrenmana çıkmadan maç kadrosuna dahil olacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:40
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    Muslera için zor sınav

    Galatasaray'da yine Muslera sıkıntısı yaşanıyor.

    Uruguaylı kaleci, cumartesi akşamı İstanbul'a gelecek ve antrenmana çıkmadan pazar günü 16.00'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında takımının kalesini koruyacak.

    SON DAKİKA YETİŞECEK

    Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde cuma sabaha karşı Brezilya'ya karşı takımının kalesini koruyacak olan tecrübeli eldiven, hemen Türkiye'ye dönecek; yine son dakikada ve antrenmana çıkmadan kalesine geçecek.

    Muslera için zor sınav #1

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