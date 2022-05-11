Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğumuzu unutamam

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, GS TV'ye konuştu. Uruguaylı, "Galatasaray ailesinden olmaktan çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Galatasaray’ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların efsanelerinden biri haline gelen 35 yaşındaki kaleci, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe , kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı." diyerek ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

“Çok gururlu ve mutluyum."

“Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken oyuncu imza attığı günden bitiş tarihine olan kısımla ilgilenir. Asla bu kadar uzun kalacağımı tahmin etmezdim. Galatasaray'da ve Galatasaray ailesinden olmaktan çok gururlu ve mutluyum."

“Gol yediğimde ağlıyordum”

“11 yaşıma kadar sadece futbol oynuyordum. Bir gün kaleci antrenmana ya da maça gelmedi tam olarak hatırlamıyorum. Antrenörüm uzun olduğumu ve kaleye geçmek isteyip istemediğimi sordu. Hayır, kalede olmak, gol yemek istemiyorum dedim. O zamanlar gol yediğimde ağlıyordum, bu beni üzüyordu. Sonra yarı zamanlı kaleci ve yarı zamanlı oyuncu olmaya ikna ettiler, böyle oldu durum."





“En iyi günüm 2015’te aldığımız 3 kupa”

“En iyi gün, 2015'te 3 kupa kazandığımız gündür. Benim düşünceme göre hepimiz için en iyi dönem o. Kötü içinde yakın dönem söyleyeceğim. 2020'den bugüne kadar ki sakatlığım ve umuyorum ki kısa zamanda bitecek."

Taraftara mesaj

"Bizim 12. oyuncumuz (Türkçe) Gerçekten muhteşemler. Arkamızda durdular, kötü durumda bile stada gelip bizi desteklediler. Bu taraftarlar, her kulübün sahip olabileceği bir şey değil. Bizimle her anımızda oldukları için çok mutluyum. Sadece iyi günlerde değil hep yanımızda oldular. Onlar bizim 12. oyuncumuz."