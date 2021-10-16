Muslera, Konyaspor maçına yetişecek

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Brezilya'dan kalkan ve Avrupa'da oynayan yıldız oyuncuları taşıyan özel uçakla Madrid'e geçti, oradan da İstanbul'a uçarak Konyaspor maçına çıkacak.

Galatasaray’da gözler Fernando Muslera'nın geri dönüşünde. Cuma sabaha karşı Brezilya ile Uruguay arasındaki Dünya Kupası eleme grubu maçında forma giyen 35 yaşındaki file bekçisi, karşılaşma sonrasında Brezilya'dan kalkan ve Avrupa'da oynayan yıldızları da beraberinde getiren özel uçakla Madrid'e indi.

Tecrübeli eldiven, böylece beklenenden daha kısa sürede Avrupa'ya ulaşmış oldu. Başarılı file bekçisi, oradan da İstanbul'a geçerek dinlenecek ve tek bir yenilenme antrenmanıyla yarın akşamki Konyaspor karşılaşmasında sahada olacak.

BREZİLYA’DA HEZİMETİ ÖNLEDİ

Bu arada Uruguay, Arjantin'in ardından Brezilya'ya mağlup oldu. Uruguay mücadeleyi 4-1 kaybetmesine rağmen takımda en yüksek notu Muslera aldı. Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Nando, tam anlamıyla ülkesini büyük bir hezimetten kurtardı. Muslera, bir önceki Arjantin maçında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilmişti.

Muslera, Brezilya'nın kaleci antrenörü olan Galatasaray 'daki eski hocası Taffarel ve takımın 1 numarası Alisson ile fotoğraf çektirdi.