Muslera: Ligi erken bitirebiliriz

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Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayan Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki 6 puanlık avantajını korudu.

MUSLERA: "DERBİLER HER ZAMAN ZORDUR"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, mücadeleyi değerlendirdi.

Tecrübeli kaleci, derbilerin her zaman sert ve taktiksel mücadeleye sahne olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çoğu derbide olduğu gibi dengeli ve kapalı bir oyun vardı. Ancak bizim için en önemli şey, puan farkını koruyarak yolumuza devam edebilmekti. Şimdi önümüzde önemli bir kupa maçı var, oraya odaklanmalıyız.

"LİGİ ERKEN BİTİRME ŞANSIMIZ VAR"

Muslera, takımın genel performansına ve şampiyonluk hedefine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tür maçlar büyük anlam taşır. Sahada herkes takımına olan aidiyetini ve duygularını en üst seviyede yaşar. Bugün bence adil bir sonuç çıktı. Deplasmanda kazandığımızı düşünürsek, burada kaybetmemek önemliydi. Amacımız sezonu en kısa sürede istediğimiz noktada tamamlamak. Bunun için önümüzdeki maçlara tek tek odaklanmalıyız.

Galatasaray, Perşembe günü oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanırken, derbiden aldığı derslerle yoluna devam edecek.