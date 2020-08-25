Muslera ligin ilk yarısında yok

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Muslera'nın lisansını dondurma kararı aldı. Uruguaylı kaleci, ocak ayında sahalara dönecek.

14 Haziran 2020 tarihinde Ç.Rizespor ile oynanan maçta ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarları üzmüştü.

1.5 önce bacağındaki alçıyı çıkaran ve oturduğu yerden refleks çalışmaları yapan Uruguaylı kalecinin sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

OCAK AYINDA SAHALARA DÖNECEK

Teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yapan 34 yaşındaki file bekçisi, aralık ayında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceğini ve ocakta sahalara dönebileceğini söyledi.

Alçıyı çıkaran Muslera çalışmalara devam ediyor - İZLE

LİSANSI DONDURULACAK

Muslera'dan gelen bu cevap üzerine yönetimle görüşen Terim, tecrübeli eldivenin lisansının dondurulmasını istedi.

Ligin ilk yarısında kadroda yer almayacak olan başarılı kaleci, ocak ayından itibaren kaleyi devralmayı planlıyor.