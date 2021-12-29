Muslera ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray'ın kaleci çıkmazı...

Ayağı kırılan ve oldukça zor günler geçirdikten sonra sahalara dönen Muslera, Sivasspor maçında bir kez daha sakatlandı. Galatasaraylılar ise Muslera'nın ne zaman sahalara döneceğini merak ediyor.

Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında ceza almasının ardından Galatasaray, peş peşe yenilgiler aldı.

Terim dün oynanan Denizlispor maçında takımın başındaki yerini aldı ancak kayıplar bitmedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılı ekip, gözünü tamamen Avrupa maçlarına çevirdi.

Dün oynanan Denizlispor maçında ise kalede oldukça tartışılan genç file bekçisi İsmail Çipe yer aldı.

İsmail Çipe'nin kritik kurtarışlarda zorlanması, Galatasaray'ın kaleci sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlanması sonrası kaleyi devralan Çipe, istenilen seviyeye ulaşamadı.

Çipe'nin performansı taraftarların eleştirisine neden olurken, Muslera'nın ne zaman geri döneceği merak konusu oldu.

Muslera'nın geri dönmesi sabırsızlıkla beklenirken, sarı-kırmızılı ekip ara transfer döneminde mutlaka kaleci almak istiyor.

Peki, Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sivasspor maçında sakatlanarak sedye ile sahayı terk eden Muslera'dan kötü haber geldi.

Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edilen Uruguaylı eldivenin 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken, Mart ayına kadar ise sahalara dönmesi beklenmiyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı resmi açıklamayla Uruguaylı eldivenin tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

SAKATLIKTAN SONRA ÇIKTIĞI 7 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI

Muslera uzun süren sakatlık sonrası çıktığı 7 maçın 7'sinden de galibiyetle ayrıldı.

Kalesine toplam 30 şut isabet eden Muslera'nın yediği gol sayısı, sadece 3 olarak kaldı. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Muslera, buna rağmen güven veren deneyimli eldivenlerin başında geliyor.