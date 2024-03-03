Muslera: Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek 9 yılın ardından rakibine karşı deplasman galibiyeti almış oldu.



Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera şunları söyledi:

"Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."

"Çalışmayı seviyorum"

Uruguaylı eldiven, "Çalışmayı seviyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara çıkmadan takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Muslera şöyle dedi: