Muslera: Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek 9 yılın ardından rakibine karşı deplasman galibiyeti almış oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.
"Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz"
Mücadeleyi değerlendiren Muslera şunları söyledi:
"Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."
"Çalışmayı seviyorum"
Uruguaylı eldiven, "Çalışmayı seviyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara çıkmadan takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"Elimizden geleni yapacağız"
Muslera şöyle dedi:
"Şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Galatasaray için her maç zor. Bize karşı rakipler ayrı enerjiyle, kendilerini çok daha fazla vererek mücadele ediyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız."
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