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    Muslera, Trabzon deplasmanına yetişecek

    Galatasaray kafilesi yarın Trabzon'a Muslera olmadan gidecek ancak Uruguaylı eldiven İstanbul'a gelir gelmez Trabzon'a uçacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:42
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    Muslera, Trabzon deplasmanına yetişecek

    Uruguay'ın, Ekvador ile oynadığı maç için ülkesinde bulunan Muslera'nın Trabzon deplasmanında forma giymesi için tüm imkânlar seferber edildi.

    Dün gece TSİ 01.30'da başkent Montevideo'da oynanan maç sonrasında toplamda 24 saati aşan bir yolculuk ile deneyimli oyuncu Türkiye'ye gelecek.

    GELİR GELMEZ TRABZON’A UÇACAK

    G.Saray kafilesi, yarın Trabzon'a Muslera'sız gidecek. Uruguaylı file bekçisi ise İstanbul'a gelir gelmez Trabzon'a uçarak takıma katılacak.

    Muslera'nın idman yapmasa bile karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

    Muslera, Trabzon deplasmanına yetişecek #1

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