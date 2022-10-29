Muslera ve Okan Buruk arasında geçen ilginç diyalog

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta Karagümrük'te Adnan Uğur kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. pozisyondan sonra Muslera, Okan Buruk'a koştu ve ilginç diyalog yaşandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Zorlu müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Maçın 33. dakikasında Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Bu kararın yanlış olduğunu düşünen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Okan Buruk'un yanına koştu. Muslera'nın teknik adamın yanına neden gittiği maç sonrası gelen açıklamada ortaya çıktı.

Muslera, Okan Buruk'a itiraz etmesi gerektiğini söyledi

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan Muslera, 33. dakikada Lucas Torreira'ya yapılan faulün kırmızı kart olduğunu düşündü.

Fernando Muslera, hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. Tecrübeli eldiven, teknik adamına pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.

Karagümrük incelemenin ardından 10 kişi kaldı

Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi. Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.

"Muslera’nın geçen haftadan bir hikayesi var"

Maçın ardından açıklamalar yapan Okan Buruk, "Muslera’nın geçen haftadan bir hikayesi var. Muslera kırmızı kart pozisyonunun içerisinde. Bugün hakemin yanına gitmedi, yanıma geldi, ‘Ben gittiğimde kart gösterecekler, siz bir şeyler söyleyin’ dedi." açıklamasında bulundu.

Ali Palabıyık, sarı kart göstermişti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray- Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık, Sacha Boey'a doğrudan kırmızı kartını göstermişti.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera düdük sonrası duran topu tribünlere vurmuştu. Fernando Muslera daha sonra hakemin bu kararına tepki göstermişti. Uruguaylı file bekçisi yoğun itirazlarına devam edince Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.