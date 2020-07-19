Muslera'dan G.Saray'a: Hayatımı değiştiren kulüp

Fernando Muslera, 9 yıl önce bugün sarı-kırmızılı takıma imza atmasıyla ilgili kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

2011 yılında Galatasaray'ın Lazio'dan transfer ettiği Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Aslan'a imza attığı günün yıl dönümünü kutlayan Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 9 yılda çekilmiş 9 fotoğrafını paylaşarak, "9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Muslera, 2011 yılında 6,75 milyon euro ve Lorik Cana karşılığı Lazio'dan transfer edilmişti.

SELÇUK İNAN'A VEDA ETTİ

Muslera ayrıca futbolu bırakacağını açıklayan Selçuk İnan için de paylaşım yaptı:

"Kaptanım, uzun yıllar seninle aynı forma altında oynamak harikaydı. Aynı sezon mücadeleye başladık, her şeyimizi bu camiaya verdik ve bugün sen futbolu bırakma kararı aldın. Takım arkadaşlığın, dostluğun için sadece kendi adıma değil, tüm Galatasaray camiası adına sana teşekkür ederim. Yeni hayatında sana başarılar diliyorum."