Muslera'nın Adana Demirspor maçındaki sarı kartının sebebi ortaya çıktı Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın Adana Demirspor maçında itirazdan gördüğü sarı kartla ilgili, hakemle konuşmaları ortaya çıktı.

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Adana Demir maçındaki penaltı pozisyonu sonrası sarı kart gören ve Sivas deplasmanı öncesi cezalı duruma düşen Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın, hakem Abdülkadir Bitigen'e söylediği sözler ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçın ilk devrenin uzatma anlarında Nelsson'un ceza sahası içinde eline çarpan top sonrasında VAR devreye girdi. Hakem Abdülkadir Bitigen pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Adana Demir lehine çıkan penaltı kararı sonrasında Galatasaray cephesinin tepkisi vardı.

Sivasspor maçında oynayamayacak

Saha içinde de kaptan Fernando Muslera, Bitigen'e penaltı kararı nedeniyle itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi de Uruguaylı eldivene sarı kart gösterdi. Maça kart sınırında çıkan tecrübeli eldiven gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Böylece 37 yaşındaki file bekçisi gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında görev yapamayacak.

"Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz"

Fernando Muslera, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe'ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Bitigen'in de bu sözler üzerine Muslera'ya sarı kart gösterdiği belirlendi. Bu kartla beraber cezalı duruma düşen Uruguaylı file bekçisi, haftaya Süper Lig'de oynanacak zorlu Sivasspor deplasmanında görev yapamayacak. Muslera'nın yokluğunda eldivenleri yedek kaleci Günay Güvenç giyecek.