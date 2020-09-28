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    Muslera'nın annesi hayatını kaybetti

    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi Norma, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 01:34
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    Muslera'nın annesi hayatını kaybetti

    Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesini kaybetti.

    Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izinistediği öğrenildi.

    GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

    Galatasaray Kulübü, acı kaybı nedeniyle Muslera için taziye mesajı yayınladı:

    "Kaptanınmız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

    Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı biliyoruz."

    Muslera nın annesi hayatını kaybetti #1

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