Muslera'nın Noel fotoğrafında Oso detayı

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın, bu yıl paylaştığı Noel fotoğrafında köpeği Oso'ya yer vermemesi takipçilerin diline düştü.

Hem sahada sergilediği performans hem de saha dışındaki davranışlarıyla tüm futbolseverlerin takdirini kazanan Fernando Muslera, Hristiyanlar'ın bayramı olan Noel öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da eşi Patricia Muslera'yla birlikte çam ağacının önünde fotoğraf çektirip, Instagram hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraf:

"OSO'NUN PABUCU DAMA ATILDI"

Ancak fotoğrafta, takipçilerin dikkatini çeken bir detay vardı.Çiftin neredeyse her fotoğrafında yanlarında olan köpekleri Oso'nun, Noel fotoğrafında yer almaması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Çocuklar büyüdükçe Oso'nun pabucu dama atıldı." ifadelerini kullanırken bu detay takipçileri gülümsetti.