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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği için yayın açan adam, sosyal medyada binlerce kez izlenmiş ve kazandığı ücretle dudak uçuklatmıştı.
TikTok isimli platformda yayın açan son isim, Fernando Muslera'ya benzediği iddia edilen bir şahıs oldu.
Bağışları topladı
Muslera'ya gülerken benzediğini düşünen adamın sürekli gülümsemesi bazı kesimlerin dikkatini çekerken, yayına bağış yapanlar da azımsanmayacak kadar fazlaydı.
Sizce yayın açan adam Uruguaylı file bekçisine benziyor mu?
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