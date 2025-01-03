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Haber Merkezi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Usta sanatçı, dün sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

GÜRSES'DEN TAYFUR'A GALATASARAY FORMASI

Acı kayıp, akıllara yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Osman Yağmurdereli'nin sunduğu 'Hey Gidi Günler' programını getirdi.

Programı sunan Yağmurdereli ve konuk olarak gelen Müslüm Gürses'in yıllar önce aramızdan ayrılmasının ardından, Tayfur da bizlere veda etti.

Programda Müslüm Gürses, kendisi gibi arabesk müziğin 'baba'ları arasında anılan Ferdi Tayfur'a hediye getirmişti.

Gürses, Adanalı Tayfur'a Galatasaray forması vermişti.