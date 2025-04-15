Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 6-0 mağlup oldu.

"ÇOK FAZLA KONUŞABİLECEK BİR ŞEY YOK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı şöyle dedi:

"Çok fazla konuşabilecek bir şey yok ne yazık ki. Rakibimiz Eyüpspor’u tebrik ediyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Arda hoca gurur duyduğumuz bir teknik adam. Biz, geçtiğimiz haftaların aksine sahada kötü bir görüntü verdik. Daha önceki mağlubiyetlerden sonra konuşmalarımızda mutlaka elle tutulur yanlarımız vardı. Ama bugün ne oyunla alakalı ne de rakibe karşı gösterilen dirençle alakalı konuşacak bir şey yok. Oyuncularımız da biz de üzgünüz. Yüz kızartıcı bir skor aldık. Sorumluluğu kendime alıyorum. Maalesef bir direniş gösteremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Avrupa’ya gitme yolunda da başarılar diliyorum"