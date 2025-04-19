Mustafa Alper Avcı: Top rakipteyken doğru pozisyon aldık

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzsonspor’u konuk eden Adana Demirspor, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirtti.

"SKORDAN BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE OYUNCULARIMIZI KAZANABİLİRİZ"

Avcı, şunları dedi:

Pazartesi günkü Eyüpspor maçının ardından kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyordu. Aslında bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Topa sahipken yapmamız gereken, bulduğumuz pozisyonları daha net kullanmaktı. Son dakikada Arda’nın bir pozisyonu vardı. Müsabakalardan ve skordan bağımsız bir şekilde oyuncularımızı kazanabiliriz.

"SEYİRCİLERE İYİ FUTBOL İZLETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Maç boyu taraftarların takımı desteklediğini ve bundan memnun olduğunu belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı: