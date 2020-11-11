Mustafa Cengiz: Adaylık konusunda kararımı vermedim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aralık ayında yapılacak seçimde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Neden siyasi partilere kurul izni verdiniz ve bize vermiyorsunuz diye sorduk. Siyasi partiler anayasa gereği genel kurul yapıyor, yapamazlarsa kapanır dediler. 1 Aralık tarihine kadar yapamazsınız dediler, devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizim olduğunu gösterir. Buna mutlu olduk ve inşallah en geç 26 Aralık'ta seçim istiyoruz. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu."





"DAHA KARARIMI VERMEDİM"

"Bir insanın kendisini iyiyim, doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız, tarih belirleyecek. Bizim belki de anlatamadıklarımızı anlatacaklar. Hatalarımız varsa düzeltmeye çalışıyoruz.

7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Lan hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar."





"VARSA MADDİ YARDIMIN GEL YARDIM ET"

"Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Beceriksiz başkan diyorlar. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da ailede de böyledir. Sen sürekli boşanmaktan bahsedersen, kimse fonksiyonunu icra edemez. Madem öyle, buyurun diyorum. Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et."

"FALCAO BİR TANEDİR"

"Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim büyük futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar."