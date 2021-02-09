Mustafa Cengiz: Ali Koç küfretmiş

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminde alınan futbolcuların imza töreni için basın mensuplarının karşısına geçti.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik hakkında konuşan Cengiz, Ali Koç'un küfrettiğini iddia etti.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"STAT ANA BABA GÜNÜYDÜ"

"Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış dedik, valiliğe yazı yazdık. Aaa bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzler insan bekliyor. Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın taçı, emniyet çalışanları da öyle."





"ÇOK AĞIR KÜFÜRLER EDİLDİ"

"Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın taçı, emniyet çalışanları da öyle... Tezahürat yaptılar, çok ağır tezahüratlar yaptılar. Biz bunu daha önce duyduk, sayın Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi. Sayın bakanı aradım, o da şaşırdı."

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"STAT AMİRİ GİBİ HERKESE AYAR VERDİ"

"Ali Bey'in bana şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar' dedi. Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi."

"ALİ BEY'İN KÜFRETTİĞİ SÖYLENİYOR"

"En son personelimiz sahadan içeri girene kadar ben de sahada kaldım. Ali Bey sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Ben Antepliyim! Tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim. Ali Bey'in, bir takım emniyet mensuplarına küfür ettiği söyleniyor."