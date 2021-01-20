Mustafa Cengiz 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasını duyurdu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamalarda bağış kampanyasına başlandığını duyurdu.

"ASLAN GİBİ SPONSOR" BAĞIŞI

"Taraftarımıza çok teşekkür ederim, 'Aslan gibi sponsor' hastagh başlığı çok güzeldi. Euro ve TL hesap numaraları açıklanacak. Bağış için açıklayacağız. Socios var. Ayrıca SMS de açıklayacağız. 5 TL değil, en az 100 TL olacak. 5 TL verenler dua etsin, onların duası da bizi kaldırır.

Galatasaray için her zaman hayır duası beklerim. Biz Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bunu buradan ilan edeyim. 1 milyar TL'lik bağış kampanyasıyla iligili izni geçen sene aldık, Nisan ayında bitiyor. Herkesten önce bu izni aldık. Biz bu izni kullanmadık. Kendi yağımızla kavrulduk. İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Değerleri taraftarlarımızı, izinleri olursa sitemizde yayınlayacağız."





"GEÇEN SENE İZİN ALMIŞTIK"

Fenerbahçe'nin başlattığı 'Fener Ol' kampanyası hakkında da yorum yapan Başkan Mustafa Cengiz, "Biz de çok iyi bir proje yaptık. Ama sonra düşünüp vazgeçtik. Çünkü camiamız, '10 milyon euroya adam alıp (Diagne) parayı çarçur ediyorsunuz, sonra da para mı dileniyorsunuz' der diye düşündük. Yoksa Fenerbahçe gibi bizim de 1 milyar üst sınırlı destek iznimiz vardı." şeklinde konuştu.

ESKİ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

2019 yılında Fener Ol kampanyası hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor." diyerek kampanyayı eleştirmişti.

Bilindiği üzere o dönem Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise TFF’den aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıklamıştı.