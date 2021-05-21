Mustafa Cengiz: Başkan olarak ölmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamlarında, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 saat 15 dakika süren basın toplantısında aday olmayacağını açıklarken; basın toplantısından sonra flaş bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz basın toplantısı sırasında "Abdürrahim Bey'e, Yusuf Bey'e ve Kaan Bey'e aday olmasını söyledim ama istemiyorlar. Teklifim sürüyor. Bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal. Çok ciddi bir kapanma geçiriyoruz. Küt diye açınca pik yapma tehlikesi var diyorlar. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN OLARAK ÖLMEK İSTİYORUM”

Basın toplantısı bittikten sonra basın mensuplarına flaş bir açıklama yapan Mustafa Cengiz "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim." diyerek yeniden aday olacağının sinyalini verdi.