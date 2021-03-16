Mustafa Cengiz: Belhanda'yı yönetim kurulu gönderdi

Galatasaray Kulübü Bşkanı Mustafa Cengiz, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Fatih Terim onay makamı değil, kararı yönetim kurulu aldı" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında açıklama yaptı.

"HOCAMIZLA BİR SORUNUMUZ YOK"

Fernando Muslera için düzenlenen imza töreninde Younes Belhanda sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz "Younes Belhanda kararını yönetim aldı. Sanki hocamızla bir sorun var, onay makamı gibi algılar öyle bir şey yok. Rakipler bizi zayıflatmak için bir sorun var havası yaratmaya çalışıyorlar. Biz hocamızla beraberiz. Hocamızın hemen hemen her şeyinden bilgisi var. Bizim onay makamımız genel kuruldur." dedi.





Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz "Fatih Terim ile asla bir sorunumuz yok. Bunu tip söylemleri değer verdiğimiz Galatasaraylı yorumcular da yaptı. Hocayı da zora sokmak istiyorlar. 'Sen neden devreye girmedin?' diyorlar. Bizi zaten beceriksiz ilan ettiler. Hocayı da zor duruma sokmaya çalıştılar ama bu tuzağa düşmedi." ifadelerini kullandı.