Mustafa Cengiz: Bizim bağırmamız adalet içindi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Cengiz, Selahattin Baki'nin açıklamalarına karşılık "Ben acizliğe düşmem" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşmasını duyurduğu imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.

"BEN ACİZLİĞE DÜŞMEM"

İtirazlarının hakem hataları için olduğuna vurgu yapan Mustafa Cengiz, "Hakem hataları iki takım için de bir dolu var. Hakemler eğitilmeli, daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem hataları var mı, var. Milletvekili falan deyip gündeme getirir miyim? Ben acizliğe düşmem." ifadesini kullandı.

"KİMİSİ ENDİŞELİ, KUŞKULUYMUŞ"

Sivasspor'un yayımladığı bildiriyle alakalı da konuşan başkan, "Kimisi endişeli, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürüyle oturuyoruz, sarılıyoruz, kardeşiz. Kardeşmişiz? Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor, yan yana oturuyoruz, haberim yok. Federasyonu, hakemi etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim cesametim Türkiye'nin en az yüzde 45. Galatasaray Türkiye'dir!" dedi.

"HAKEMLERİ EĞİTMELİYİZ"

Hakemlerle ilgili TFF'ye yazı yazdıklarını söyleyen Cengiz, "Hakemleri eğitmeliyiz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Adalet istiyoruz. Hakemler bizim insanımız. Ben onun moralını, kendine olan özgüvenini tamamen bitirirsem üst üste daha fazla hata yaparlar." ifadelerini kullandı.

"SON 10 DAKİKADA 5 GOL OLABİLİRDİ"

"Biz stadın zeminini en iyi tutan kuluplerden biriyiz." diyen Mustafa Cengiz, "Ama insanlar nedense çabuk unutuyor. O yaşanan karı hatırlıyor musunuz? Barajlarda su seviyesi 19'a çıktı. Birdenbire kar yağınca hepimiz sevindik, ama zemin üzüldü. Bana göre erken açtılar. Çünkü TFF yetkilileri 4 saat önce örtünün açılmasını istiyor. Sekiz yılda bu işi yapmalıydık. Teknik heyete bunun getirilmesi lazım. Biz bunu hızla halledebilirdik. Burada bir ihtimal var. Kar yağışı üzerinde oynamak zemini bozdu. Ama o zeminde rakibi yendik. Ankaragücü'ne yenildik. Demek ki tek parametre zemin değildi. Buradan hemen yazın 'teknik heyete laf attı' diye. Ama bu değil. Şans çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Ama son 10 dakikada 5 gol olabilirdi." şeklinde konuştu.