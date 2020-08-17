Mustafa Cengiz: Bizim sokağa atacak paramız yok

Mensah ile ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Diğer kulüpler paraları Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar" diyerek ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Galatasaray'ın forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Cengiz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK"

Mensah ile ilgili sorulan soruya cevap veren Cengiz, "Mensah bizim yöneticilerimizi aradı, bizim hiçbir teklifimiz yok! Bizim paramız var ancak sokağa atacak paramız yok." dedi.

"PARALARI LEYLA'YA BASTIKLARI İÇİN BU DURUMDALAR"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 'Mensah ile haberimiz olmadan görüştüler' şeklindeki suçlamalarına da yanıt veren Cengiz, "Mensah için hiç konuşmadım. Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız. Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro istemişler, bir sürü para. Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Başkaları sıkışmışsa, paraları Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar." ifadelerini kullanarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.