Mustafa Cengiz: Çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk ve Mame Thiam'ı bedelsiz verdik açıklamaları üzerine, "Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu.

"CAMİALARA LAF ETTİRMEM"

Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı da Fatih Öztürk gibi bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine Cengiz,"Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirmem. Camialar hata yapmaz." dedi.

"KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

Dün yaptığı "Paraları bastılar Leyla'ya" sözleri gündem olan Mustafa Cengiz, konuşmalarında kimseyi hedef almadığını ifade ederek, "Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın." ifadelerini kullandı.

HERKES DETAYLARI AÇIKLASIN

Mustafa Cengiz konuşmasına şöyle devam etti:

"Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?

Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum."