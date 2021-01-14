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    Mustafa Cengiz: Derbide ölümüne oynayacağız

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 14:42
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    Mustafa Cengiz: Derbide ölümüne oynayacağız

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de ajans muhabirleriyle bir araya geldi.

    "ÖLÜMÜNE OYNAYACAĞIZ"

    Pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisine değinen Cengiz, "Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Önemli bir derbi olacak. Bu maça gerek teknik direktörümüz gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacak." dedi.

    Mustafa Cengiz: Derbide ölümüne oynayacağız #1

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