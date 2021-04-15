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    Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

    Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan genel kurulda futbolculardan ve Fatih Terim'den dert yandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:34
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    Genel Kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi.

    "DONK'UN SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK"

    Galatasaray’ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler.” diye konuştu.

    2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu.

    Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda ‘Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım.’ açıklaması yapmıştı.

    Mustafa Cengiz: Donk un seks partilerinden bıktık #1

    FATİH TERİM'E DE ÇATTI

    Galatasaray'ın antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz’in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu.

    İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, “Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a.” diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebin Terim olduğunu ortaya koydu.

    Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı.

    Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.

    Mustafa Cengiz: Donk un seks partilerinden bıktık #2

    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar - HABERİ

    Mustafa Cengiz: Donk un seks partilerinden bıktık #3

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