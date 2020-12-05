Mustafa Cengiz: Erdoğan'ı seviyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi. Cengiz ayrıca sık sık kendisin arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesine konuşan Cengiz, kendisini sık sık arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini söyledi.

"TÜRK TIP DÜNYASI AMERİKA İLE YARIŞIR"

"Tıp dünyası çok ilerledi. Türk tıp dünyası da müthiş. Amerika ile yarışır durumda." diyen Cengiz, "Hiç doktora gitmedim. Hiç ya, tövbe ya. Doktorlara dedim ki 'Benim midede bir şey yok. Taşı ver öğüteyim. Meksika biberi ver yiyeyim.' 'Hiç fark etmez, midende kanama var, kanser' dedi. Endoskopi, kolonoskopi. İşim gücüm bayılmak. Hızlı davranmak zorunda kaldılar. 1 ay içinde ameliyata girdik. Niye üst üste ameliyat yaptılar? Çünkü akciğerdeki kansermiş bunu yaptıran. O kanser tedavisine başlamak için bunu yaptılar. Beyin belki bağımsız olabilir 1-2 senelik. Hanım 'Galatasaray' dedi! Üzüntü anlamında yani. 1 ay içinde hem bağırsak hem mide hem beyin ameliyatı oldum." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM"

Galatasaray Başkanı, "Cumhurbaşkanı'nı niye seviyorum? Devamlı aradı. Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var. Birçok siyasi de aradı." ifadelerini kullandı.